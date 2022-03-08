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Ракурс
Разбитая российская техника, фото: Антон Геращенко

80 вертолетов и более 300 танков — новые данные о потерях врага

8 мар 2022, 10:22
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Російські війська за період з 24 по 7 березня втратили майже 12 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.



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Також за цей період ворог втратив:

  • 303 танки;
  • 1 тис. 36 бойових броньованих машин;
  • 120 артилерійських систем;
  • 56 РСЗВ;
  • 27 одиниць засобів ППО;
  • 48 літаків;
  • 80 гелікоптерів;
  • 474 одиниці автомобільної техніки;
  • три кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що ці дані уточнюються, їхній підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Источник: Ракурс


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