Разбитая российская техника, фото: Антон Геращенко

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Ракурс

Російські війська за період з 24 по 7 березня втратили майже 12 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

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Також за цей період ворог втратив:

303 танки;

1 тис. 36 бойових броньованих машин;

120 артилерійських систем;

56 РСЗВ;

27 одиниць засобів ППО;

48 літаків;

80 гелікоптерів;

474 одиниці автомобільної техніки;

три кораблі/катери;

60 цистерн з ПММ;

сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що ці дані уточнюються, їхній підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.