На штурм Киева оккупанты хотят бросить кадыровцев. Фото: А. Попов

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Ракурс

Організацією штурму Києва займаються російські окупанти.

У понеділок, 7 березня, ворог здійснював перегрупування для організації штурму Києва і вдався до терору в Ізюмі. До штурму агресор планує залучити елітні підрозділи своєї армії. Про це 8 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Київ окупанти планують кинути найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП «Кузбасс» (Кемерово), 604 центру СпП «Вітязь» (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).

Зазначається, що на Поліському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій ЗС РФ, Тихоокеанського флоту Східного воєнного округу та Повітряно-десантних військ ЗС РФ зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

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На напрямку села Бишів противник силами до двох БТГр зі складу 36 загальновійськової армії Росії здійснив маневр і намагається просуватись далі. А на напрямку населених пунктів Тарасівщина, Раківка окупанти форсували річку Ірпінь й почав атаку в районі Раківки, але зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступ, хоча темпи просування цих військ значно уповільнився. ЗСУ та тероборона продовжують обороняти країну в межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.