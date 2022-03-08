Темп просування військ РФ значно уповільнився. Фото: О. Попков

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Тринадцяту добу Україна героїчно протистоїть навалі російських окупантів.

Армія РФ продовжує наступати, але темпи просування цих військ значно уповільнився. ЗСУ та тероборона продовжують обороняти країну в межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах. На Сіверському напрямку триває оборона міста Чернігова, а сили оборони Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. Бої тривають й у передмісті Миколаєва. Про це 8 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

У Генштабі наголошують, що Повітряні сили успішно не лише відбивають ракетно-авіаційні удари з повітря, але й прикривають наші війська та критично важливі об'єкти.

Зазначається, що окупанти деморалізовані й все частіше вдаються до мародерства. У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях загарбники грабують цивільних, захоплюють їхні помешкання, а сільськогосподарські ангари використовують для стоянки військової техніки.

А на територіях Херсонської та Миколаївської областей, які тимчасово контролюють рашисти, працюють підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп, які ведуть антиукраїнську пропаганду.

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Крім того, московити залякують мешканців північних районів Криму про наступ української армії. А ФСБ на півострові створює оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Нагадаємо, у Центрі оборонних стратегій вважають, що угруповання вторгнення чисельністю 145 тис. (110 тис. +35 тис.) зазнало втрат до 46 тис. осіб і нараховує в Україні до 100 тис. (75 тис. наземних сил та до 25 тис. поліцейських).