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Ракурс
Владимир Соловьев, фото: «Тайга.инфо»

Российского пропагандиста Соловьева заблокировали на YouTube

8 мар 2022, 09:35
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YouTube заблокировал два канала известного российского пропагандиста Владимира Соловьева — «Соловьев LIVE» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

У канала Соловьева было более миллиона подписчиков.

Теперь при попытке зайти на соответствующую страницу появляется надпись, что «канал заблокирован за нарушение условий использования YouTube»,



.

Сам Соловьев такие действия администрации YouTube называет «объявлением войны» его каналу.

Напомним, Соловьев во второй половине февраля попал в санкции Евросоюза. Тогда он в эфире «Соловьев LIVE» упомянул о своей национальности и заявил, что Евросоюз «идет по дороге Гитлера».

Источник: Ракурс


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