Российского пропагандиста Соловьева заблокировали на YouTube

Владимир Соловьев, фото: «Тайга.инфо»

https://racurs.ua/n168114-rossiyskogo-propagandista-soloveva-zablokirovali-na-youtube.html

Ракурс

YouTube заблокировал два канала известного российского пропагандиста Владимира Соловьева — «Соловьев LIVE» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

У канала Соловьева было более миллиона подписчиков.

Теперь при попытке зайти на соответствующую страницу появляется надпись, что «канал заблокирован за нарушение условий использования YouTube»,

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Сам Соловьев такие действия администрации YouTube называет «объявлением войны» его каналу.

Напомним, Соловьев во второй половине февраля попал в санкции Евросоюза. Тогда он в эфире «Соловьев LIVE» упомянул о своей национальности и заявил, что Евросоюз «идет по дороге Гитлера».