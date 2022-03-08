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Ракурс
Володимир Соловйов, фото: «Тайга.инфо»

Російського пропагандиста Соловйова заблокували на YouTube

8 бер 2022, 09:35
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YouTube заблокував обидва канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова — «Соловьев LIVE» і «Вечер с Владимиром Соловьевым».

У каналу Соловйова був понад мільйон підписинків.

Тепер при спробі зайти на відповідну сторінку з’являється напис, що «канал заблокований за порушення умов використання YouTube»,



.

Сам Соловйов такі дії адміністрації YouTube називає «оголошенням війни» його каналу.

Нагадаємо, Соловйов у другій половині лютого потрапив під санкції Євросоюзу. Тоді він в ефірі «Соловьев LIVE» згадав про свою національність і заявив, що Євросоюз «іде дорогою Гітлера».

Джерело: Ракурс


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