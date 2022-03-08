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Ракурс
Місто Суми є місцем активних бойових зіткнень, фото: «Цукр»

Гуманітарний коридор з Сум має відкритися о 10-й ранку — Верещук

8 бер 2022, 09:50
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Гуманітарний коридор для міста Суми має відкритися сьогодні, 8 березня, о 10-й годині.

Він офіційно погоджений Міноборони РФ у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії, проте окупанти можуть вдатися до провокацій. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи цього гуманітарних коридорів. Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом — не погодженим і не безпечним, — наголосила вона.



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Нагадаємо, у Сумах дев’ять людей загинули в результаті авіаудару, завданого силами ворога по житловому сектору пізно ввечері 7 березня.

Джерело: Ракурс


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