Евакуація в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n168128-zelenskyy-rozkrytykuvav-organizaciu-chervonyy-hrest-detali.html

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Міжнародна організація Червоний хрест заборонила використовувати свої емблеми на українських гуманітарних автомобілях.

Ці машини використовуються для евакуації мирних жителів з міст, які російські окупанти найчастіше обстрілюють та бомбардують. Натомість українська влада обіцяє не допустити того, щоб на українцях поставили хрест. Про це 8 березня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Ви знаєте, мені сказали, що Червоний хрест, міжнародний Червоний хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Забороняє Червоний хрест, ніби це їх власність. І це показово, це говорить дуже багато про те, що деякі люди дуже впливові вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо, і я цього не допущу, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти знову зірвали евакуацію жителів Маріуполя по гуманітарному коридору. Для евакуації жителів міста по єдиному маршруту оборонці розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо. Однак окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. В штабі ООС вважають, що такі дії Росії є нічим іншим, як геноцидом народу України і запевняють, що злочини окупантів не залишаться безкарними.