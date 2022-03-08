Британія готова підтримати Польщу щодо надання Україні літаків

Польща може передати Україні військові літаки, фото: Belvpo

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Велика Британія готова підтримати Польщу, якщо ця країна вирішить надати Україні бойові літаки.

Про заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє видання The Guardian.

Я підтримав би поляків і будь-який вибір, який вони зроблять, — заявив він.

Водночас міністр зазначив, що таке рішення може поставити Польщу на «пряму лінію вогню».

Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вони зроблять, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести їх до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь, — зазначив Воллес.

Воллес також додав, що Велика Британія не може запропонувати літаки, які могли б використати українці.

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Нагадаємо, країни Євросоюзу можуть передати Україні літаки МіГ-29 та Су-25 — подібні до тих, які вже використовують українські пілоти.

Джерело: The Guardian