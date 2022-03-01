Країни ЄС передадуть Україні 70 літаків Міг-29 та Су-25

Фото: ВМС ЗС України

https://racurs.ua/ua/n167756-krayiny-ies-peredadut-ukrayini-70-litakiv-mig-29-ta-su-25.html

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Бойові літаки для України передадуть країни Європейського Союзу.

Українська армія отримає від Словаччини, Польщі та Болгарії 70 літаків Міг-29 та Су-25. У разі потреби ці винищувачі та штурмовики базуватися на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання. Про це 1 березня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що 16 Міг-29 та 14 Су-25 передасть Болгарія. Польща вирішила передати 28 Міг-29, а Словаччина — 12 Міг-29.

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Нагадаємо, 27 лютого очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, глави МЗС країн-членів Євросоюзу погодили надати Україні військову допомогу на суму 450 млн євро та нелетальні вантажі ще на 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Естонія передасть Збройним силам України боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів.