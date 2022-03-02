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Ракурс
Украинские военные наносят врагу значительные потери, фото: Генштаб ВСУ

Генштаб показал фото уничтоженной благодаря чат-боту техники врага

2 мар 2022, 17:33
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Генштаб ЗСУ опублікував фото ворожої техніки і військових, знищених завдяки надісланій громадянами на чат-бот t. me/stop_russian_war_bot інформації.

Зазначається, що кожне з таких повідомлень перевіряють співробітники СБУ, після чого інформація передається до ЗСУ.

І як бачите, разом у нас гарно виходить боротися з ворогом! — зазначається в повідомленні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Наголошується, що в результаті не лише сповільнюються атаки окупантів, які зазнають значних втрат техніки, зброї та військових, а й зменшується загроза для мирних жителів.

Знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців, — наголошується в повідомленні.



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Украинские военные наносят врагу значительные потери, фото: Генштаб ВСУ

Нагадаємо, СБУ та волонтери нещодавно створили ще один сервіс для збирання інформації про переміщення ворога.

Источник: Ракурс


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