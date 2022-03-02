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Российские оккупанты готовят в Беларуси провокацию с территории Украины
Три варианта провокаций рашистов в Беларуси с территории Украины назвали СМИhttps://racurs.ua/n167846-tri-varianta-provokaciy-rashistov-v-belarusi-s-territorii-ukrainy-nazvali-smi.htmlРакурс
Росія готує провокацію у Білорусі із території України.
Як повідомили «Українській правді» джерела в Службі безпеки України, розглядаються кілька варіантів такої провокації.
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- розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі;
- завдання ракетних ударів по містах Білорусі;
- підрив нафтопереробного заводу в Мозирі Гомельської області.
Метою провокації може стати створення формального приводу для прямого застосування збройних сил РБ у війні РФ в Україні.
Нагадаємо, що вторгнення рашистів та обстріли України проводяться з території Білорусі, але військові цієї країни поки не помічені на території нашої країни. Так принаймні заявили в Офісі президента.