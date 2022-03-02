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Российские оккупанты готовят в Беларуси провокацию с территории Украины

Три варианта провокаций рашистов в Беларуси с территории Украины назвали СМИ

2 мар 2022, 17:27
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Росія готує провокацію у Білорусі із території України.

Як повідомили «Українській правді» джерела в Службі безпеки України, розглядаються кілька варіантів такої провокації.



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  • розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі;
  • завдання ракетних ударів по містах Білорусі;
  • підрив нафтопереробного заводу в Мозирі Гомельської області.

Метою провокації може стати створення формального приводу для прямого застосування збройних сил РБ у війні РФ в Україні.

Нагадаємо, що вторгнення рашистів та обстріли України проводяться з території Білорусі, але військові цієї країни поки не помічені на території нашої країни. Так принаймні заявили в Офісі президента.

Источник: Ракурс


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