Генштаб показав фото знищеної завдяки чат-боту техніки ворога

Українські військові завдають ворогу значних втрат, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167847-genshtab-pokazav-foto-znyschenoyi-zavdyaky-chat-botu-tehniky-voroga.html

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Генштаб ЗСУ опублікував фото ворожої техніки і військових, знищених завдяки надісланій громадянами на чат-бот t. me/stop_russian_war_bot інформації.

Зазначається, що кожне з таких повідомлень перевіряють співробітники СБУ, після чого інформація передається до ЗСУ.

І як бачите, разом у нас гарно виходить боротися з ворогом! — зазначається в повідомленні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Наголошується, що в результаті не лише сповільнюються атаки окупантів, які зазнають значних втрат техніки, зброї та військових, а й зменшується загроза для мирних жителів.

Знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців, — наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, СБУ та волонтери нещодавно створили ще один сервіс для збирання інформації про переміщення ворога.