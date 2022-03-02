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Ракурс
Запрацював сервіс findokupant, скріншот

Сервіс для пошуку окупантів створили СБУ та волонтери — деталі

2 бер 2022, 17:08
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Ще один сервіс для збору даних про переміщення окупантів створили СБУ, фонд «Повернись живим» і волонтери.

Ресурс доступний за адресою https://www.findokupant.com, повідомляє прес-центр СБУ.

На цьому сайті можна вибрати одну з доступних платформ для відправлення даних: Telegram, Viber чи Google-форму.

Наступним кроком слід дати короткі відповіді на запитання, щодо поміченої живої сили чи техніки ворога, час та місце їх виявлення, та місце розташування.

Ви передаєте інформацію — військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують привіт від ЗСУ, — зазначають в СБУ.



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Також у спецслужбі наголошують, що продовжує працювати і раніше створений чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot.

24 лютого Росія розпочала масштабний наступ на Україну, завдаючи ударів та ввівши війська з кількох напрямків. Завдяки активному опору ЗСУ та всього українського народу вдалося зірвати плани ворога зі швидкого захоплення України.

Джерело: Ракурс


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