Російські окупанти здаються в полон. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n167819-okupanty-zdautsya-v-polon-i-vidmovlyautsya-nastupaty-reznikov.html

Ракурс

Російські загарбники зовсім втратили бойовий дух після вторгнення в Україну.

Офіцери-окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів, але це вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдатів з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. Про це 2 березня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків — це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові — це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго, — зазначив міністр.

За словами Резнікова, російська пропаганда вже не спрацьовує, бо в Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту.

Очільник МОУ зазначив, що від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше — Харків, Маріуполь та Херсон. Резіков наголошує, що це зайвий доказ того, що ніякого «русского мира» не існує.

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Міністр додав, що до України вже прибули і стали на бойові чергування нові «Байрактари». Також ЗСУ очікують на прибуття нових партій «Стінгерів» та «Джавелінів».

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22−23 роки.