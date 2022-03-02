Батальйон ЗСУ на одному БМП захопив шість російських танків — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167818-batalyon-zsu-na-odnomu-bmp-zahopyv-shist-rosiyskyh-tankiv-zmi-foto.htmlРакурс
Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу шість новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
При чому на озброєнні українського батальйону був лише один БМП-2 та один «Джавелін». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
Бутусов зазначає, що командувач цієї російської бригади полковник Денис Курило ганебно втік, в ході бою вказаний батальйон ЗСУ розгромив дві батальйонні тактичні групи з її складу.
За словами Бутусова, незабаром захоплені танки стануть «позаштатною танковою ротою» цього батальйону.
Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й паливозаправник, — зазначив журналіст.
Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої 200-ї бригади, — додав Бутусов..