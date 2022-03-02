Українські військові захопили шість російських танків в бою під Харковом, фото: Юрій Бутусов

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Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив відразу шість новітніх російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

При чому на озброєнні українського батальйону був лише один БМП-2 та один «Джавелін». Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов зазначає, що командувач цієї російської бригади полковник Денис Курило ганебно втік, в ході бою вказаний батальйон ЗСУ розгромив дві батальйонні тактичні групи з її складу.

За словами Бутусова, незабаром захоплені танки стануть «позаштатною танковою ротою» цього батальйону.

Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й паливозаправник, — зазначив журналіст.