Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мамкині визволителі - СБУ назвала середній вік полонених в Україні росіян

Мамкині визволителі — СБУ назвала середній вік полонених в Україні росіян (ВІДЕО)

1 бер 2022, 19:38
999

Середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22−23 роки.

22, 21, 20, 19… Це не зворотній відлік, це — середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають «гарматним м’ясом» і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають: «Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна, — йдеться у повідомленні СБУ.



.

СБУ закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких у РФ.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох полонених добровольців із територіальної оборони на Сумщині обміняли на одного російського офіцера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів