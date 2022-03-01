Мамкины освободители — СБУ назвала средний возраст пленных в Украине россиян (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167801-mamkiny-osvoboditeli-sbu-nazvala-sredniy-vozrast-plennyh-v-ukraine-rossiyan-video.html

Ракурс

Середній вік російських військовополонених становить від 19 до 21 року. Згідно з захопленими документами, більшості тих, хто перебуває в українському полоні, не виповнилося і 22−23 роки.

22, 21, 20, 19… Це не зворотній відлік, це — середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні. Самі себе вони називають «гарматним м’ясом» і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають: «Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна, — йдеться у повідомленні СБУ.

.

СБУ закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких у РФ.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох полонених добровольців із територіальної оборони на Сумщині обміняли на одного російського офіцера.