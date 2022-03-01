Российские оккупанты начинают «светиться» в Чернобыльской зоне отчуждения

https://racurs.ua/n167800-rossiyskie-okkupanty-nachinaut-svetitsya-v-chernobylskoy-zone-otchujdeniya.html

Ракурс

Російські окупанти зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

В Міністерстві внутрішніх справ України 1 березня нагадали, що, перебуваючи у зоні відчуження зараз та «вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань».

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Нагадаємо що окупанти Росії захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об'єкту через зону відчуження, де пізніше, вздовж ймовірних напрямків їхнього просування був зафіксований підвищений рівень радіаційного забруднення.

Як повідомлялося, однією з причин цього міг бути радіаційний пил, що підіймався внаслідок проходу техніки та особового складу армії РФ вздовж окремих ділянок зони відчуження, де є осередки підвищеного рівня радіації.