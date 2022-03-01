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На Сумщині російського військового обміняли на п’ятьох бійців тероборони, скріншот відео
Перший обмін полоненими відбувся на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167789-pershyy-obmin-polonenymy-vidbuvsya-na-sumschyni-video.htmlРакурс
На Сумщині відбувся перший обмін полоненими, в ході якого п’ятьох українських бійців тероборони обміняли на одного російського військового.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
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Перший обмін полоненими пройшов на Сумщині! Повернули наших п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського орка. Тікайте та здавайтеся, вам тут не раді! — наголосив Гончаренко.
24 лютого Росія розпочала масштабну атаку на Україну, завдавши ракетних ударів та почавши наступ у низці регіонів. Попри очікування російської влади на легку перемогу, війська агресора зіткнулися з потужними опором і зазнають значних втрат вбитими, пораненими та полоненими.
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