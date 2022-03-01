В Сумской области российского военного обменяли на пятерых бойцов терробороны, скриншот видео

https://racurs.ua/n167789-pervyy-obmen-plennymi-sostoyalsya-na-sumschine-video.html

Ракурс

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими, в ході якого п’ятьох українських бійців тероборони обміняли на одного російського військового.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Перший обмін полоненими пройшов на Сумщині! Повернули наших п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського орка. Тікайте та здавайтеся, вам тут не раді! — наголосив Гончаренко.

24 лютого Росія розпочала масштабну атаку на Україну, завдавши ракетних ударів та почавши наступ у низці регіонів. Попри очікування російської влади на легку перемогу, війська агресора зіткнулися з потужними опором і зазнають значних втрат вбитими, пораненими та полоненими.