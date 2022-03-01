Опубликованы имена всех российских захватчиков. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n167770-opublikovany-imena-vseh-voennyh-rf-vouuschih-na-territorii-ukrainy.html

Ракурс

Дані російських окупантів отримали українські військові.

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Цей список ЦОС надав «Українській правді».

Серед даних у списку вказуються імена загарбників, табельний номер та місце служби. Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.

Ознайомитися зі списком можна за цим посиланням.

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Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запропонував росіянам здаватися у полон за гроші. Загарбникам він запропонував задарма загинути на неправедній війні або отримати 5 млн рублів компенсації після того, як складуть зброю.

Джерело: «Українська правда»