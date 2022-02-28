Резніков запропонував росіянам здатися за 5 мільйонів, інакше - смерть

https://racurs.ua/ua/n167743-reznikov-zaproponuvav-rosiyanam-zdatysya-za-5-milyoniv-inakshe-smert.html

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Міністр оборони Олексій Резніков запропонував росіянам здаватися у полон не просто так — а за гроші. Наш міністр спочатку нагадав про шалені втрати росіян в Україні — за чотири доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб, а сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися у полоні.

Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії, — заявив міністр.

Він нагадав, що чимало окупантів, які прийшли нібито «захистити українців» в Україні, — зовсім юні. Тим часом Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали.

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