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Задля підтримки армії уряд запускає продаж військових облігацій
Задля підтримки армії уряд запускає продаж військових облігаційhttps://racurs.ua/ua/n167742-zadlya-pidtrymky-armiyi-uryad-zapuskaie-prodaj-viyskovyh-obligaciy.htmlРакурс
Підтримати армію через купівлю військових облігацій зможуть українці та іноземці з 1 березня.
Військові облігації — новий інструмент, запущений для фінансування державних видатків у період воєнного часу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Завдяки купівлі «військових облігацій» громадяни, бізнес та іноземні інвестори зможуть підтримати бюджет та потреб Збройних сил України.
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Основні умови військових ОВДП:
- номінальна вартість однієї облігації — 1 тис. грн;
- термін обігу — один рік;
- ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
Загальний обсяг випуску «військових облігацій», погоджений урядом становить 400 млрд грн.