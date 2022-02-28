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Ракурс
Задля підтримки армії уряд запускає продаж військових облігацій

Задля підтримки армії уряд запускає продаж військових облігацій

28 лют 2022, 22:43
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Підтримати армію через купівлю військових облігацій зможуть українці та іноземці з 1 березня.

Військові облігації — новий інструмент, запущений для фінансування державних видатків у період воєнного часу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Завдяки купівлі «військових облігацій» громадяни, бізнес та іноземні інвестори зможуть підтримати бюджет та потреб Збройних сил України.



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Основні умови військових ОВДП:

  • номінальна вартість однієї облігації — 1 тис. грн;
  • термін обігу — один рік;
  • ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

Загальний обсяг випуску «військових облігацій», погоджений урядом становить 400 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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