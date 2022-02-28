Для поддержки армии правительство запускает продажу военных облигаций

https://racurs.ua/n167742-dlya-podderjki-armii-pravitelstvo-zapuskaet-prodaju-voennyh-obligaciy.html

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Підтримати армію через купівлю військових облігацій зможуть українці та іноземці з 1 березня.

Військові облігації — новий інструмент, запущений для фінансування державних видатків у період воєнного часу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Завдяки купівлі «військових облігацій» громадяни, бізнес та іноземні інвестори зможуть підтримати бюджет та потреб Збройних сил України.

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Основні умови військових ОВДП:

номінальна вартість однієї облігації — 1 тис. грн;

термін обігу — один рік;

ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

Загальний обсяг випуску «військових облігацій», погоджений урядом становить 400 млрд грн.