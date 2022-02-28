Выход для Путина предложила Украина в ООН

https://racurs.ua/n167740-vyhod-dlya-putina-predlojila-ukraina-v-oon-video.html

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Український посол в ООН Сергій Кислиця відповів на розмахування Росією ядерною дубинкою.

Путін 27 лютого розпорядився привести у підвищену готовність сили стратегічного стримування — в тому числі, ядерну зброю.

Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року, — сказав Кислиця на екстреному засіданні ООН, натякнувши на самогубство Гітлера в Берліні в останні дні Другої світової війни.



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Нагадаємо, що на тому ж засіданні російський дипломат Небендзя переконував світ у тому, що Київ створює фейки про «спецоперацію РФ в Україні».