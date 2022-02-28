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Ракурс
Вихід для Путіна запропонувала Україна в ООН

Вихід для Путіна запропонувала Україна в ООН (ВІДЕО)

28 лют 2022, 22:23
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Український посол в ООН Сергій Кислиця відповів на розмахування Росією ядерною дубинкою.

Путін 27 лютого розпорядився привести у підвищену готовність сили стратегічного стримування — в тому числі, ядерну зброю.

Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року, — сказав Кислиця на екстреному засіданні ООН, натякнувши на самогубство Гітлера в Берліні в останні дні Другої світової війни.



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Нагадаємо, що на тому ж засіданні російський дипломат Небендзя переконував світ у тому, що Київ створює фейки про «спецоперацію РФ в Україні».

Джерело: Ракурс


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