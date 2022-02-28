Європа приєднає Україну до єдиної енергомережі – заява

https://racurs.ua/ua/n167741-ievropa-pryiednaie-ukrayinu-do-iedynoyi-energomereji-zayava.html

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Процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі ЄС погодили Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж.

Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет — це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської, — заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон.

Вона нагадала, що російське вторгнення в Україну почалося в той день, коли Україна розпочала тестування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, що є першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.

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Я говорила з Германом Галущенком (міністр енергетики України) і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову приєднуватися до російської енергетичної системи. Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергосистемою. Це технічний виклик, — розповіла єврокомісар.

Втім, за її словами, технічна готовність України до цього кроку висока і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах. Процес приєднання, за оцінками експертів, займе кілька тижнів.