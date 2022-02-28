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Російські ракети знищили гуртожиток і два будинки під Києвом
Російські ракети знищили гуртожиток і два будинки під Києвомhttps://racurs.ua/ua/n167739-rosiyski-rakety-znyschyly-gurtojytok-i-dva-budynky-pid-kyievom.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти в Україні. РФ завдала ракетного удару по Київщині (Васильків, Біла Церква, Калинівка).
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Загарбники зруйнували п’ятиповерховий гуртожиток та два п’ятиповерхових жилих будинки, туди направились рятувальники, повідомляє «Суспільне».
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