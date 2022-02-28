Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Флешмоб з бойком «русскіх» кораблів продовжила Британія

Флешмоб з бойкотом «русскіх» кораблів продовжила Британія

28 лют 2022, 20:33
999

Росія продовжує розплачуватися за вторгнення в Україну. Міністр транспорту Великої Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі. Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки. Про це заявив міністр транспорту Ґрант Шаппс.

Він зазначив, що написав у всі порти Великої Британії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.



.

Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії, — заявили в уряді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів