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Ракурс
Флешмоб с бойкотом русских кораблей продолжила Британия

Флешмоб с бойкотом русских кораблей продолжила Британия

28 фев 2022, 20:33
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Росія продовжує розплачуватися за вторгнення в Україну. Міністр транспорту Великої Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі. Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки. Про це заявив міністр транспорту Ґрант Шаппс.

Він зазначив, що написав у всі порти Великої Британії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.



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Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії, — заявили в уряді.

Источник: Ракурс


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