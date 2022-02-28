Флешмоб с бойкотом русских кораблей продолжила Британия

Флешмоб с бойкотом русских кораблей продолжила Британияhttps://racurs.ua/n167738-fleshmob-s-boykom-russkih-korabley-prodoljila-britaniya.htmlРакурс
Росія продовжує розплачуватися за вторгнення в Україну. Міністр транспорту Великої Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.
Водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі. Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки. Про це заявив міністр транспорту Ґрант Шаппс.
Він зазначив, що написав у всі порти Великої Британії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.
Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії, — заявили в уряді.