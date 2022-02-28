Флешмоб с бойкотом русских кораблей продолжила Британия

https://racurs.ua/n167738-fleshmob-s-boykom-russkih-korabley-prodoljila-britaniya.html

Ракурс

Росія продовжує розплачуватися за вторгнення в Україну. Міністр транспорту Великої Британії звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ будь-яким російським суднам.

Водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі. Британія мусить обмежити російські економічні інтереси та змусити російський уряд відповісти за свої вчинки. Про це заявив міністр транспорту Ґрант Шаппс.

Він зазначив, що написав у всі порти Великої Британії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.

.