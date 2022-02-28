Заявления Путина о «нацизме» в Украине резко осудил Израиль – Это отвратительно

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Ракурс

Війну Росії проти українського народу рішуче засудив Ізраїль. Наратив Путіна про «геноцид» в Україні, яким РФ виправдовує напад, є аморальним знущанням з жертв.

Таку позицію висловили ізраїльські вчені, які спеціалізуються на вивченні історії геноциду, нацизму та Другої світової війни. Про це повідомляє незалежне ізраїльське видання The Jewish Journal.

Ми рішуче відкидаємо цинічне знущання російського режиму з терміну геноцид, зловживання пам’яттю про Другу світову війну та Голокост. Засуджуємо спроби прирівняти українську державу до нацистського режиму, щоб виправдати право на агресію з боку Росії, — йдеться в заяві.

Дослідники додали, що риторика диктатора Путіна не підтверджена жодними фактами. Дії президента РФ ображають пам’ять мільйонів жертв нацизму і тих, хто мужньо боровся проти нього.

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Вчені рішуче відкидають зловісне спотворення російським урядом історії Другої світової війни для виправдати власне насильство.

Джерело: The Jewish Journal