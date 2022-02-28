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Ракурс
Российские ракеты уничтожили общежитие и два дома под Киевом

Российские ракеты уничтожили общежитие и два дома под Киевом

28 фев 2022, 20:43
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Російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти в Україні. РФ завдала ракетного удару по Київщині (Васильків, Біла Церква, Калинівка).

Загарбники зруйнували п’ятиповерховий гуртожиток та два п’ятиповерхових жилих будинки, туди направились рятувальники. Про це повідомили у прес-службах ДСНС і МВС.

Для надання допомоги у гуртожитку до Білої Церкви слідують три одиниці техніки рятувальників. У місті Васильків та селі Калинівка підрозділи не задіяні у зв’язку з обстрілами.



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Згідно з інформацією ДСНС станом на 20.30 внаслідок ракетного удару у Білій Церкві зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

Рятувальники деблокували двох осіб, попередньо під завалами перебуває ще одна особа. Роботи продовжуються.

Источник: Ракурс


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