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Опубліковано імена всіх російських загарбників. Фото: Укрінформ
Опубліковано імена всіх військових РФ, які воюють на території Україниhttps://racurs.ua/ua/n167770-opublikovano-imena-vsih-viyskovyh-rf-yaki-vouut-na-terytoriyi-ukrayiny.htmlРакурс
Дані російських окупантів отримали українські військові.
Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Цей список ЦОС надав «Українській правді».
Серед даних у списку вказуються імена загарбників, табельний номер та місце служби. Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.
Ознайомитися зі списком можна за цим посиланням.
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Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запропонував росіянам здаватися у полон за гроші. Загарбникам він запропонував задарма загинути на неправедній війні або отримати 5 млн рублів компенсації після того, як складуть зброю.
Джерело: «Українська правда»