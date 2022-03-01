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Ракурс
Опубліковано імена всіх російських загарбників. Фото: Укрінформ

Опубліковано імена всіх військових РФ, які воюють на території України

1 бер 2022, 12:24
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Дані російських окупантів отримали українські військові.

Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тис. російських військових, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Цей список ЦОС надав «Українській правді».

Серед даних у списку вказуються імена загарбників, табельний номер та місце служби. Зазначається, що дані ЦОС отримав від надійних джерел.

Ознайомитися зі списком можна за цим посиланням.



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Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони України Олексій Резніков запропонував росіянам здаватися у полон за гроші. Загарбникам він запропонував задарма загинути на неправедній війні або отримати 5 млн рублів компенсації після того, як складуть зброю.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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