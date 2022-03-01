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Владислав Атрошенко, скріншот відео
Винагороду за знищених окупантів пропонує мер Чернігова — деталіhttps://racurs.ua/ua/n167769-vynagorodu-za-znyschenyh-okupantiv-proponuie-mer-chernigova-detali.htmlРакурс
Мер Чернігова Владислав Атрошенко обіцяє винагороду за знищених солдатів країни-агресора та російську військову техніку.
Про це він заявив сьогодні, 1 березня, у новому відеозверненні.
Значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова, — наголосив він. — Прохання до всіх мешканців Чернігівщини — де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, паливно-мастильні матеріали, зброю, російських солдат, щоб вони не просувалися далі..
За ліквідовані на території Чернігова сили ворога Атрошенко обіцяє таку винагороду:
- БТР — 150 тис. грн;
- БМП — 200 тис. грн;
- танк — 250 тис. грн;
- полонений або вбитий російсько-фашистський окупант — 300 доларів.