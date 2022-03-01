Мер Чернігова Владислав Атрошенко обіцяє винагороду за знищених солдатів країни-агресора та російську військову техніку.

Про це він заявив сьогодні, 1 березня, у новому відеозверненні.

Значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова, — наголосив він. — Прохання до всіх мешканців Чернігівщини — де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, паливно-мастильні матеріали, зброю, російських солдат, щоб вони не просувалися далі.

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