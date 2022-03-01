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Ракурс
Владислав Атрошенко, скріншот відео

Винагороду за знищених окупантів пропонує мер Чернігова — деталі

1 бер 2022, 12:23
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко обіцяє винагороду за знищених солдатів країни-агресора та російську військову техніку.

Про це він заявив сьогодні, 1 березня, у новому відеозверненні.

Значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова, — наголосив він. — Прохання до всіх мешканців Чернігівщини — де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, паливно-мастильні матеріали, зброю, російських солдат, щоб вони не просувалися далі.



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За ліквідовані на території Чернігова сили ворога Атрошенко обіцяє таку винагороду:

  • БТР — 150 тис. грн;
  • БМП — 200 тис. грн;
  • танк — 250 тис. грн;
  • полонений або вбитий російсько-фашистський окупант — 300 доларів.

Джерело: Ракурс


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