Сергій Лавров. Фото: трансляція ютуб

https://racurs.ua/ua/n167788-do-lavrova-povernulysya-spynou-pid-chas-vystupu-v-oon-video.html

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Сергій Лавров виступав у ООН, дивлячись у спини делегатів з інших країн. Делегація ЄС при ООН повідомила, що посли ЄС та інші учасники міжнародної конференції з роззброєння в Женеві покинули залу на початку відеозвернення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У Twitter делегації ЄС при ООН зазначено: «Не можна очікувати, що ми будемо сидіти, склавши руки, коли Росія активно розповсюджує дезінформацію і брехню щодо своєї агресії проти України».

Швейцарський журналіст Даріус Рошебін виклав відео, на якому учасники конференції покидають залу. Він прокоментував його так: «Один із кадрів дня, сьогодні ранком в ООН у Женеві представники всього ЄС виходять із зали на початку відеозвернення Лаврова до конференції з роззброєння».

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У своєму виступі Лавров вдався до старої риторики щодо того, що США має повернути з Європи ядерну зброю, бо, за його словами, «зараз відпрацьовується сценарій застосування ядерної зброї по Росії».

Нагадаємо, що безглуздий аргумент щодо того, що Україна, мовляв, має ще радянські ядерні технології, які дозволять відновити ядерний статус, — один із головних у кремлівській маячні щодо причин вторгнення. Як відомо, Сергій Лавров не зміг бути особисто присутнім у Женеві та взяти участь у засіданні через те, що ЄС закрила небо для російських літаків.