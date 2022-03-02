Янукович у Мінську - це опера про "зустріч росіян з квітами", вважає Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n167844-povernennya-yanukovycha-ce-opera-pro-zustrich-rosiyan-z-kvitamy-vvajaie-ofis-prezydenta.html

Ракурс

Намір поставити на чолі України Віктора Януковича — це тотальне нерозуміння Кремлем реальної ситуації в Україні.

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк «Українській правді».

Будь-яка згадка прізвища Янукович, як якась «можливість», вкотре показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні. Повна відсутність розуміння, що за країна. Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було — звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду — пропагандистські розповіді про «масової зустрічі російських танків квітами, — вважає радник голови ОП.

Подоляк вважає, що джерелами таких настроїв окупантів є впевненість російських еліт у тому, що в Україні вулицями маршують стотисячні армії націоналістів.

Інший аспект цієї дивної історії з Януковичем — це нерозуміння того, що екс-президент — «абсолютний політичний труп».

.

Він настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало і спровокує ще більший опір, — вважає Подоляк.

Нагадаємо, що 4 березня обидві палати парламенту РФ зберуться на екстрене позачергове засідання, метою якого, ймовірно, буде запровадження у країні воєнного стану.