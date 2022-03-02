Російська агресія продовжує забирати життя українських дітей, фото: Red Nose Grief and Loss

https://racurs.ua/ua/n167843-21-dytyna-zagynula-za-chas-rosiyskogo-napadu-denisova.html

Ракурс

В Україні з 24 лютого — початку масштабного російського нападу — загинула вже 21 дитина, ще 55 дітей постраждали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Так, в ніч на сьогодні, 2 березня, внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина, ще шість постраждали, їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків.

Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей — право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини, — наголошує Денісова.

Омбудсмен наголошує, що частини цих смертей можна було уникнути в разі встановлення безпольотної зони над Україною.

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Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога, — наголошує вона.

Денісова додає, що станом на 13.00 2 березня російські війська продовжують використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення.