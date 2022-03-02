21 дитина загинула за час російського нападу — Денісоваhttps://racurs.ua/ua/n167843-21-dytyna-zagynula-za-chas-rosiyskogo-napadu-denisova.htmlРакурс
В Україні з 24 лютого — початку масштабного російського нападу — загинула вже 21 дитина, ще 55 дітей постраждали.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
Так, в ніч на сьогодні, 2 березня, внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина, ще шість постраждали, їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків.
Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей — право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини, — наголошує Денісова.
Омбудсмен наголошує, що частини цих смертей можна було уникнути в разі встановлення безпольотної зони над Україною.
Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога, — наголошує вона.
Денісова додає, що станом на 13.00 2 березня російські війська продовжують використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення.