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Российская агрессия продолжает уносить жизни украинских детей, фото: Red Nose Grief and Loss

21 ребенок погиб за время российского нападения — Денисова

2 мар 2022, 16:34
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В Україні з 24 лютого — початку масштабного російського нападу — загинула вже 21 дитина, ще 55 дітей постраждали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Так, в ніч на сьогодні, 2 березня, внаслідок повітряного удару в Житомирі загинула одна дитина, ще шість постраждали, їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків.

Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей — право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини, — наголошує Денісова.

Омбудсмен наголошує, що частини цих смертей можна було уникнути в разі встановлення безпольотної зони над Україною.



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Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога, — наголошує вона.

Денісова додає, що станом на 13.00 2 березня російські війська продовжують використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення.

Источник: Ракурс


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