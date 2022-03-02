Ракурсhttps://racurs.ua/
В России могут ввести военное положение, фото: «РБК»
В России планируют ввести военное положение — Подолякhttps://racurs.ua/n167842-v-rossii-planiruut-vvesti-voennoe-polojenie-podolyak.htmlРакурс
В России 4 марта обе палаты парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание, целью которого, вероятно, будет введение в стране военного положения.
Об этом в своем Твиттере сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ, — отметил он.
По словам Подоляка, введение военного положения для россиян будет означать запрет на митинги, отключение какой-либо связи с внешним миром, а также объемные продовольственные и финансовые ограничения.
.
По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить, — подчеркнул он.
В то же время российские СМИ утверждают, что на заседании 4 марта будут обсуждаться не военное положение, а «меры по спасению экономики».