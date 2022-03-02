Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России могут ввести военное положение, фото: «РБК»

В России планируют ввести военное положение — Подоляк

2 мар 2022, 15:58
999

В России 4 марта обе палаты парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание, целью которого, вероятно, будет введение в стране военного положения.

Об этом в своем Твиттере сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ, — отметил он.

По словам Подоляка, введение военного положения для россиян будет означать запрет на митинги, отключение какой-либо связи с внешним миром, а также объемные продовольственные и финансовые ограничения.



.

По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить, — подчеркнул он.

В то же время российские СМИ утверждают, что на заседании 4 марта будут обсуждаться не военное положение, а «меры по спасению экономики».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров