В России могут ввести военное положение, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n167842-v-rossii-planiruut-vvesti-voennoe-polojenie-podolyak.html

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В России 4 марта обе палаты парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание, целью которого, вероятно, будет введение в стране военного положения.

Об этом в своем Твиттере сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ, — отметил он.

По словам Подоляка, введение военного положения для россиян будет означать запрет на митинги, отключение какой-либо связи с внешним миром, а также объемные продовольственные и финансовые ограничения.

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По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить, — подчеркнул он.

В то же время российские СМИ утверждают, что на заседании 4 марта будут обсуждаться не военное положение, а «меры по спасению экономики».