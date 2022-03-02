У Росії можуть запровадити воєнний стан, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n167842-u-rosiyi-planuut-zaprovadyty-voiennyy-stan-podolyak.html

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У Росії 4 березня обидві палати парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання, метою якого, ймовірно, буде запровадження у країні воєнного стану.

Про це у своєму Твіттері повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ, — зазначив він.

За словами Подоляка, запровадження воєнного стану для росіян означатиме заборону на мітинги, відключення будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, а також об'ємні продовольчі та фінансові обмеження.

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По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити, — наголосив він.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що на засіданні 4 березня нібито обговорюватимуть не воєнний стан, а «заходи порятунку економіки».