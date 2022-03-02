Євросоюз заборонив продавати та постачати до РФ євро. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n167841-ievrosouz-zaboronyv-prodavaty-ta-postachaty-do-rf-ievro.html

Ракурс

Російська Федерації відтепер залишилася без європейської валюти.

Євросоюз заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти євро будь-якій фізичній чи юридичній особі в Росії, включаючи уряд та Центробанк. Виняток зробили лише для туристів, які в’їжджають до РФ, та дипломатичних місій. Про це повідомляється на сайті Європейського Союзу.

Також Брюссель заборонив інвестувати в проекти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій, або іншим чином брати участь у цих проектах.

Тим часом курс російського рубля продовжує радувати. Сьогодні, 2 березня, російська валюта у відношенні до іноземної оновила історичні максимуми.

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Дані Московської біржі свідчать, що рубль посилив падіння на торгах. Тепер 1 дол. коштує 110 руб, а 1 євро — 122,395 руб. Курс долара розрахунками «завтра» зростав на 7,5 руб. до 108,73 руб., а курс євро — на 8,55 руб. до 121,04 руб.

Нагадаємо, 28 лютого російський рубль втратив понад 30% вартості долара та євро. На піку курс долара того дня перевищував 117 рублів, курс євро — 132 рублі.