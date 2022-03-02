У столичному метро виявили диверсантів, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n167840-boieprypasy-v-dytyachiy-igrashci-u-kyyivskomu-metro-vyyavyly-dyversantiv-foto.html

Ракурс

У Києві оперативники Нацполіції на станціях метро викрили п’ятьох диверсантів.

Так, на одну зі станцій нібито переночувати та сховатися в укриття прийшли двоє чоловіків, які поводилися підозріло, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліцейські, які тепер чергують на станціях, котрі стали об'єктами цивільного захисту, вирішили їх перевірити.

Виявилося, що в одного з диверсантів в дитячій іграшці були заховані боєприпаси. Його товариш — громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

Крім того, на цій же станції оперативники Нацполіції виявили диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів ЗСУ через месенджери.

Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки у них поліцейські виявили:

боєприпаси;

спорядженні чотири магазини;

затвор з бойком до автомату Калашника АК-74;

штик-ніж;

п’ять кубів наркотичної речовини.

В метро диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

Затриманих передано працівникам СБУ.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію, — наголошують правоохоронці.

.