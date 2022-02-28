Російський рубль обвалився до історичного мінімуму. Фото: ofinances.ru

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Ракурс

Російський рубль на міжнародних торгах сьогодні, 28 лютого, обвалився до історичного мінімуму.

Грошова одиниця країни-агресора втратила понад 30% вартості долара та євро. На піку курс долара вранці 28 лютого перевищував 117 рублів, курс євро — 132 рублі. Курс євро в рублях зріс майже на 35%, а долар подорожчав майже на 33%. Це стало історичним максимумом. Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що валюта Європейського Союзу подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська — на понад 30 рублів.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу напередодні схвалили рішення повністю закрити повітряний простір ЄС для Росії та відключити низку російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT. Рішення про закриття неба над Європою вже набуло чинності.

Джерело: Forbes