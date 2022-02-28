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Ракурс
Российский рубль обвалился до исторического минимума. Фото: ofinances.ru

Российский рубль обвалился до исторического минимума

28 фев 2022, 10:07
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Российский рубль на международных торгах сегодня, 28 февраля, обвалился до исторического минимума.

Денежная единица страны-агрессора потеряла более 30% стоимости доллара и евро. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, курс евро — 132 рубля. Курс евро в рублях вырос почти на 35%, а доллар подорожал почти на 33%. Это стало историческим максимумом. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что валюта Европейского Союза подорожала более чем на 33 рубля с закрытия прошлых торгов, американская — более чем на 30 рублей.



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Напомним, министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза накануне приняли решение полностью закрыть воздушное пространство ЕС для России и отключения ряда российских банков от международной системы платежей SWIFT. Решение о закрытии неба над Европой уже вступило в силу.

Источник: Forbes

Источник: Ракурс


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