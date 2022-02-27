Про це повідомляє Japan Times. Кісіда заявив, що Японія також запровадить санкції щодо високопоставлених російських чиновників, зокрема президента Росії Путіна.

Японія також виділить Україні 100 млн дол. на екстрену гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі обговорить це рішення з іншими лідерами країн G7 27 лютого.

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Минулого тижня Японія оприлюднила низку жорсткіших санкцій проти РФ, включаючи заморожування активів, що належать трьом російським банкам, і контроль за експортом високотехнологічної продукції, такої як напівпровідники.