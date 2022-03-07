Кадирівці на танку розстріляли автомобіль «Укрпошти». Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n168041-okupanty-na-tanku-rozstrilyaly-ta-pereyihaly-avtomobil-ukrposhty.html

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Російські окупанти продовжують вбивати мирних українців.

У Запорізькій області «кадирівці» на танку обстріляли авто «Укрпошти» та переїхали його. На місці загинули чоловік та жінка, які розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. Про це 7 березня повідомила Запорізька ОДА.

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А на дорозі між селами Єгорівка та Новоселівка виїхав танк. Водій поштового автомобіля від’їхав праворуч, щоб пропустити техніку окупантів. У відповідь агресори здалеку відкрили вогонь по цивільній машині й переїхали її. Досі забрати тіла загиблих не вдається, оскільки там зараз небезпечно. Розбита машина з тілами загиблих співробітників «Укрпошти» залишилася стояти у полі.

Нагадаємо, 6 березня евакуація людей з Ірпеня відбувалася під обстрілами росіян. Окупанти відкрили вогонь по мирних жителях, які намагалися залишити місто, яке перебуває під постійними обстрілами. Загинули щонайменше восьмеро цивільних.