Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
За ніч на Херсонщині знищили понад 30 гелікоптерів ворога, ілюстративне фото

30 гелікоптерів ворога знищили вночі на Херсонщині

7 бер 2022, 10:26
999

На Херсонщині за ніч українські військові знищили понад 30 гелікоптерів ворога.

Про це сьогодні, 7 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Командування морської піхоти.

Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк, — зазначається в повідомленні. — Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.



.

Також повідомляється про знищення впродовж 6 березня трьох колон ворога на підступах до Миколаєва. В результаті українські захисники, зокрема, захопили трофеї — велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та сім гаубиць Д-20.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації заявили про успішну атаку на один із кораблів ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів