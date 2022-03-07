За ночь на Херсонщине уничтожили более 30 вертолетов врага, иллюстративное фото

https://racurs.ua/n168040-30-vertoletov-vraga-unichtojili-nochu-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

На Херсонщині за ніч українські військові знищили понад 30 гелікоптерів ворога.

Про це сьогодні, 7 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Командування морської піхоти.

Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк, — зазначається в повідомленні. — Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.



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Також повідомляється про знищення впродовж 6 березня трьох колон ворога на підступах до Миколаєва. В результаті українські захисники, зокрема, захопили трофеї — велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та сім гаубиць Д-20.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації заявили про успішну атаку на один із кораблів ворога.