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Ракурс
За ночь на Херсонщине уничтожили более 30 вертолетов врага, иллюстративное фото

30 вертолетов врага уничтожили ночью в Херсонской области

7 мар 2022, 10:26
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На Херсонщині за ніч українські військові знищили понад 30 гелікоптерів ворога.

Про це сьогодні, 7 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Командування морської піхоти.

Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк, — зазначається в повідомленні. — Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.



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Також повідомляється про знищення впродовж 6 березня трьох колон ворога на підступах до Миколаєва. В результаті українські захисники, зокрема, захопили трофеї — велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та сім гаубиць Д-20.

Нагадаємо, в Одеській обласній військовій адміністрації заявили про успішну атаку на один із кораблів ворога.

Источник: Ракурс


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