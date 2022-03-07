Олексій Резніков заявив про прогрес в поставках зброї для ЗСУ. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n168038-voroga-chekaie-surpryz-reznikov-zayavyv-pro-progres-v-postavkah-zbroyi-dlya-zsu.html

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Україна домоглася значного прогресу в поставках зброї та боєприпасів з-за кордону.

Така новина має стати «сюрпризом» для російських окупаційних військ. Крім того, Київ «перехоплює" у постачальників вже зшиту форму для армій країн НАТО. Про це 7 березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Facebook.

Не буду коментувати постачання зброї та боєприпасів — це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є значний прогрес, — заявив він.



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За словами Резнікова, в Україну вже їде понад 50 тис. шоломів і бронежилетів.

Нагадаємо, у лютому канцлер ФРН Олаф Шольц обіцяв, що Німеччина передасть Україні 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.