Зеленський зробив нову заяву про закриття неба над Україною

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n168320-zelenskyy-zrobyv-novu-zayavu-pro-zakryttya-neba-nad-ukrayinou.html

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі представники Заходу не готові закрити небо до тих пір, поки не прилетить бомба.

Глава держави також зауважив, що закрити небо можна і завдяки протиракетній обороні, яку можна поставити до України. Зазначив, що вже знайшли ці системи ППО і знають, в яких країн вона є. За ці системи Україна готова заплатити останні гроші з бюджету. Про це 12 березня Зеленський заявив на зустрічі з іноземними журналістами.

Що стосується закриття неба. Відповідь дуже проста. Мені здається, що деякі представники західного світу будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. До цього моменту небо ніхто не буде закривати. У мене таке почуття, — зазначив він.



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Нагадаємо, 7 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна чекає очищення неба або силами західних партнерів, або постачанням бойових літаків та засобів ППО, бо російські ракети та бомби щодня летять на мирне населення.